Двое нардепов предлагают разрешить русский язык в работе Рады (ДОКУМЕНТ)

Народные депутаты Максим Бужанский (Слуга народа) и Олег Волошин (Оппозиционная платформа – За жизнь) зарегистрировали в Верховной Раде проект закона, в котором предлагается законодательно закрепить возможность использования русского языка в работе парламента.

Депутаты предлагают установить, что в соответствии со статьей 10 Конституции Украины в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки национальных меньшинств Украины.

В предложенных изменениях говорится, что народные депутаты и другие лица, на которых не распространяется действие закона О государственной службе, на пленарных заседаниях Верховной Рады, парламентских слушаниях, в работе органов Верховной Рады могут использовать для всех видов выступлений, предусмотренных в статье 32 этого Регламента, языки национальных меньшинств Украины.

В таком случае, при необходимости, Аппарат Верховной Рады обеспечивает перевод с языков национальных меньшинств Украины на государственный язык и наоборот.

Также в законопроекте говорится, что языком работы должностных лиц Верховной Рады, на которых распространяется действие закона О государственной службе, является государственный язык.

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В пояснительной записке депутаты указывают, поскольку в ст. 2 Регламента Рады установлено, что языком работы парламента является государственный язык, то в нем не реализованы конституционные гарантии и нормы относительно свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств Украины.

К слову, ранее народный депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский подал в Раду законопроект об отмене языкового закона, который был принят 25 апреля 2019 года.

Тогда такое решение нардеп объяснил тем, что документ “наносит ущерб” Украине и “направлен на дискриминацию носителей других языков, прежде всего, русского”.