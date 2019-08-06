Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков вважає, що народні депутати під час своєї роботи повинні користуватися виключно українською мовою.

Народні депутати під час роботи повинні говорити виключно українською мовою.

Такої думки дотримується глава партії Слуга народу Дмитро Разумков.

– Якщо ми говоримо про офіційну позицію, то я вважаю, що все-таки народні депутати під час своєї професійної діяльності повинні використовувати державну мову, – сказав Разумков.

Він висловив упевненість в тому, що 99% нардепів володіють українською мовою і будуть говорити державною мовою.

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Разом з тим, Разумков, вважає, що у побуті народні депутати вільні спілкуватися так, як їм хочеться і зручно.

– У побуті ми з вами використовуємо ту мову, яка нам зручніше, якою ми звикли спілкуватися. Ви прекрасно знаєте, що я російською говорю найчастіше, – сказав він.

Нагадаємо, що закон про мову набув чинності 16 липня 2019 року. Факти ICTV писали, де потрібно спілкуватися українською і за що можна сплатити штраф.