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Факти / Україна

Нардепи під час роботи повинні говорити українською мовою – Разумков

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков вважає, що народні депутати під час своєї роботи повинні користуватися виключно українською мовою.

Нардепи під час роботи повинні говорити українською мовою – Разумков

Народні депутати під час роботи повинні говорити виключно українською мовою.

Такої думки дотримується глава партії Слуга народу Дмитро Разумков.

– Якщо ми говоримо про офіційну позицію, то я вважаю, що все-таки народні депутати під час своєї професійної діяльності повинні використовувати державну мову, – сказав Разумков.

Він висловив упевненість в тому, що 99% нардепів володіють українською мовою і будуть говорити державною мовою.

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Разом з тим, Разумков, вважає, що у побуті народні депутати вільні спілкуватися так, як їм хочеться і зручно.

– У побуті ми з вами використовуємо ту мову, яка нам зручніше, якою ми звикли спілкуватися. Ви прекрасно знаєте, що я російською говорю найчастіше, – сказав він.

Нагадаємо, що закон про мову набув чинності 16 липня 2019 року. Факти ICTV писали, де потрібно спілкуватися українською і за що можна сплатити штраф.

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