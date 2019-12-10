У будівельній галузі величезний нереалізований потенціал – Володимир Зубик

Український будівельний ринок продовжує своє зростання: тільки цього року сектор виріс на 21%, якщо порівняти з 2018 роком, максимальна позитивна динаміка спостерігається в столиці. Але потенціал галузі ще не реалізований на 100%.

Про це в інтерв’ю Українським новинам повідомив екс-парламентарій і член Комісії ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, президент асоціації Підприємств будівельників Інтергал-Буд Володимир Зубик.

Він зазначив, що зростання ринку в поточному році сталося всупереч експертним прогнозам про падіння та кризу в будівництві.

За даними Держстату, за 9 місяців цього року тільки в столиці загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, склала 934,5 тис. кв. м, що на 52% більше аналогічного періоду минулого року.

Що б не говорили, галузь розвивається і росте, обсяги будівництва збільшуються. У минулому році будівельний ринок України оцінювався вже в €4,5 млрд. До речі, частка столиці в загальному обсязі становить приблизно чверть. Будівельна галузь – це приблизно 2,5% ВВП України і понад 600 тис. робочих місць. Але це значно менше того показника, який міг би бути. У нас великий нереалізований потенціал будівельної галузі, – вважає експерт.

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На думку Володимира Зубика, основні проблеми, які стоять перед ринком – це відтік кваліфікованих кадрів за кордон, велика кількість застарілих будівельних норм, низька престижність робітничих професій і корупція в системі погоджень та дозвільної документації.

Крім того, тільки в Україні забудовники за свій рахунок змушені створювати інженерно-транспортну інфраструктуру для своїх об’єктів. Зокрема, прокладати зовнішні мережі та згодом передавати їх на баланс монополістам, які розпоряджаються і заробляють на них, не інвестуючи, – зазначив експерт.

Як раніше повідомляв Держстат, тільки за 10 місяців (січень-жовтень) поточного року будівельна галузь зросла на 20,8%. Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-жовтні 2019 року склав 131,5 млрд грн.

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