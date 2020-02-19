Українці з низькими доходами зможуть отримати соціальне житло – постанова Кабміну

Особи, які потребують соціального захисту і мають недостатній для купівлі чи оренди житла дохід, зможуть отримати соціальне житло після того, як стануть на соціальний квартирний облік.

За словами міністра соціальної політики Юлії Соколовської, основні зміни стосуються двох категорій. По-перше, громадян, для яких соціальне житло є єдиним місцем проживання та середньомісячний сукупний дохід яких менший від величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті та прожиткового мінімуму. Сюди належать:

особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи з інвалідністю, зокрема внаслідок війни;

реабілітовані особи;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни, житло яких визнане непридатним для проживання;

багатодітні та молоді сім’ї;

учасники бойових дій;

громадяни, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань;

пенсіонери, особи, які втратили працездатність та інші вразливі верстви.

Друга категорія – це внутрішньо переміщені особи, які не мають житла для проживання або житло яких зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

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Юлія Соколовська також зауважила, що до ухвалення відповідних змін соціальне житло залишалося недоступним через невідповідність норм чинного законодавства вимогам ринку.

Раніше Факти ICTV писали, що переселенці та ветерани АТО/ООС отримають житло під 3% річних у 2020 році.