В НБУ назвали позитивний вплив зміцнення гривні

В НБУ розповіли, що вплив зміцнення гривні на економіку України був багатостороннім.
Серед позитивних факторів в Нацбанку назвали зниження інфляції в країні.
– По-перше, воно сприяло зниженню інфляції до мети у 5%, що, зокрема, є важливим кроком для зниження процентних ставок та активізації кредитування. По-друге, воно зумовило економію державного бюджету на обслуговуванні боргу в іноземній валюті, – повідомили у прес-службі НБУ.
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Однак у тенденції зміцнення нацвалюти були і негативні наслідки. Наприклад, знизилися доходи бюджету з окремих податків і виручка експортерів в гривні.
У Національному банку додали, що вже давно не визначають курс гривні, а розраховують його на основі укладених угод на міжбанківському валютному ринку.
Нагадаємо, 25 лютого курс гривні до долара збільшився і склав 24,49 грн за одиницю валюти.