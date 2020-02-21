Вісім українських стартапів отримали від держави майже 9 млн грн

Вісім українських стартапів, які визначив Український фонд стартапів під час конкурсу, отримали від держави сумарно близько 9 млн грн у вигляді Seed- і Pre-seed-грантів.

Церемонія нагородження проходила за участю президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Seed-гранти по $50 тис. (1 млн 250 тис. грн) отримали такі стартапи:

AeroDrone – комплексні рішення на базі безпілотних літаків;

GeoDesign info – аналітичний онлайн-центр;

BIOC – технологія нанополімерізаціі для отримання біопластику;

FieldBI – аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;

Правомен – автоматизований помічник з побутових юридичних питань для допомоги населенню;

Framiore – бренд одягу з власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

У свою чергу pre-seed гранти по $25 тис. (625 тис. грн) отримали:

Pytag – торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;

BioBin – мобільний додаток для кращого впливу на навколишнє середовище.

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– Для нас Фонд стартапів є пріоритетним проектом, який ми як уряд робимо в першу чергу. Тому ми стартували рано настільки, наскільки могли це організувати. Перший конкурс – завжди виклик і цей перший конкурс показав, що держава також може задавати стандарти, які формують довіру, – сказав Гончарук під час церемонії.

За словами глави Українського фонду стартапів Павла Карташова, конкурс пройшов об’єктивно: всі переможці обрані відповідно до прозорої процедури і незалежними експертами.

Нагадаємо, Український фонд стартапів – державний фонд, створений з ініціативи Кабінету міністрів. Його метою є надання фінансування технологічним компаніям на початкових стадіях розвитку.