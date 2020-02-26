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Факти / Україна

Більшість вимог щодо нової програми МВФ виконано – Сологуб

Україна вже виконала значну частину вимог, які дозволять отримати нову трирічну програму МВФ.

За словами заступника голови Національного банку України Дмитра Сологуба, робота над іншими вимогами добігає кінця.

Наразі з Міжнародним валютним фондом ведеться стандартний діалог. Озвучені попередні кроки для України, після яких програму винесуть на ухвалення Радою директорів.

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Наразі в МВФ немає зауважень щодо монетарної політики НБУ.

– Під час візиту місії МВФ до Києва представники Фонду зустрілися з низкою державних органів, зокрема і НБУ. Під час зустрічі з представниками Фонду в НБУ ми обговорювали звичні питання: зростання економіки, динаміку інфляції, монетарну політику, стан банківської системи. В МВФ до нас взагалі питань немає, – сказав Сологуб.

Нагадаємо, в МВФ відзначили прогрес реформ в Україні та очікують на виконання умов для отримання трирічної програми розширеного фінансування на $5,5 млрд.

Джерело: УНІАН

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