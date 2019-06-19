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Факты / Украина

Горсовет Харькова вернул имя маршала Жукова проспекту Григоренко

Городской совет Харькова поддержал решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Голосування у Міськраді Харкова

На заседании Горсовета Харькова поддержали решение о возвращении имени советского маршала Жукова проспекту Петра Григоренко.

Соответствующее решение поддержали 59 депутатов, 13 высказались против.

Имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице, которая будет проходить от  улицы Рымарская до улицы Клочковская.

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Во время принятия решения перед зданием Горсовета находились активисты, которые скандировали Ганьба.

К слову, Херсонский окружной административный суд отменил решение о переименовании улицы Лютеранской в честь активистки Катерины Гандзюк.

Источник: Интерфакс-Украина

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