КРОК 1. Обираємо акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК) для оформлення підпису онлайн
Наразі в Україні 24 акредитованих центрів сертифікації ключів, через які фізична чи юридична особа може оформити звичайний цифровий підпис, звернувшись особисто з пакетом документів.
Наприклад, якщо ви вперше звертаєтеся за такою послугою до АЦСК Державної податкової служби, зробити це онлайн неможливо – маєте прийти до одного з пунктів, подати реєстраційну картку встановленого зразка, копії паспорта та коду.
Якщо ж у вас є чинні ключі АЦСК ДПС, отримані раніше, а реєстраційні дані не змінювалися, можна дистанційно сформувати ЕЦП за допомогою програми Користувач ЦСК-1 або на сайті надавача довірчих електронних послуг.
Проте нам потрібно оформити сертифікат швидко, тобто онлайн, а це можливо лише через так званий BankID двох державних банків, які мають офіційні АЦСК. Обираємо АЦСК Приватбанку. Це швидко і безкоштовно. Для цього не потрібні документи – лише картка або рахунок.
КРОК 2. Визначаємося, який ЕЦП нам потрібен – для фізичної чи юридичної особи
Треба для себе вирішити, який саме підпис потрібен. Від цього залежить, де будемо його створювати – в особистому кабінеті Приват24 для фізичної особи чи юридичної.
Якщо зайти на електронний портал, підписати документи, подати декларацію про доходи – достатньо ключа фізичної особи. Тож ми обираємо перший варіант.
Якщо підписати платіжку, взяти участь в електронних торгах – це має бути ЕЦП юридичної особи. І для цього вже треба мати рахунок у банку.
КРОК 3. Створюємо сертифікат ЕЦП в Приват24
Заходимо в Приват24, ввівши свій номер телефону та пароль, які підв’язані до картки, вибираємо Усі послуги, вкладку Бізнес, далі – Завантажити сертифікат.
КРОК 4. Заповнюємо заявку на отримання сертифіката
У новому вікні з’явиться ваше повне ПІБ, населений пункт, область і електронна адреса.
Перевіряємо ці дані. Якщо вони вказані коректно – тиснемо Дані вірні.
КРОК 5. Зберігаємо ключ на комп’ютері
Система запропонує вибрати директорію для зберігання ключів – це може бути папка на комп’ютері.
На наступному етапі формуємо пароль для ключа (не менше восьми символів). Вводимо його двічі, тиснемо – Далі.
Чекаємо СМС-підтвердження про формування електронного підпису у вигляді коду, який треба ввести в кабінеті.
Ставимо галочку про згоду з умовами та правилами надання послуг, натискаємо Далі.
КРОК 6. Отримуємо готовий сертифікат
Відкриється вікно з повідомленням про те, що заявка на отримання сертифіката успішно опрацьована.
Нижче буде вказано серійний номер сертифіката ЕЦП і термін дії – один рік з моменту оформлення.
На цьому генерація підпису завершена. Його не варто зберігати на жорсткому диску комп’ютера – краще перенести на чисту флешку, щоб ніхто не зміг скопіювати.
КРОК 7. Використовуємо електронний підпис за призначенням
Наприклад, якщо нам потрібно подати декларацію про доходи, заходимо у свій особистий кабінет на сайті Державної податкової служби за допомогою ЕЦП. Для цього вибираємо акредитований центр сертифікації ключів, в якому ви отримали особистий ключ електронного цифрового підпису (в цьому випадку – АЦСК Приватбанку), обираємо ключ з електронного носія та вводимо пароль захисту.