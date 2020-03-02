PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Є декілька робочих варіантів: Стефанчук про кадрові зміни в Кабміні

Основою змін у Кабміні буде надання оцінки проміжному звіту, який був зроблений урядом. Зокрема, буде надана оцінка блокам, які не можуть впоратися.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Зараз ми в процесі консультацій. Найближчим часом ви отримаєте проекти рішень, які будуть ухвалені за результатами цього обговорення. Я не виключаю, що на цьому етапі будуть зроблені серйозні кадрові висновки. Робочих варіантів декілька, вони напрацьовуються, – сказав він.

Читайте: Зеленський приїде на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня

Руслан Стефанчук також додав, що для президента не існує своїх чи не своїх людей. Тому немає жодних проблем прощатися з тими, хто не виконує свою роботу.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що про кадрові перестановки у Кабінеті міністрів поки рано говорити.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка