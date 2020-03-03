Депутатам Слуги народу роздали документ з поясненнями претензій до Кабміну – ЗМІ

Деяким депутатам від фракції Слуга народу нібито надали документ від Офісу президента, в якому є підказки щодо того, як необхідно аргументувати претензії до Кабінету міністрів і керівників силових відомств.

За інформацією ЗМІ, у документі також йдеться про те, що уряду необхідне політичне, структурне і кадрове перезавантаження.

Ми визнаємо досягнення уряду — зниження інфляції, зниження облікової ставки НБУ, успішні переговори щодо газу, боротьба з тіньовими ринками. Але ми не можемо і не закриватимемо очі на перекоси і дисбаланси у політиці Кабміну — провальну політику щодо промислового виробництва, спад експорту через стійку ревальвацію гривні, низькі обсяги бюджетних надходжень, – нібито йдеться у документі.

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У документі також пропонують критикувати уряд за відсутність стратегії щодо зупинення падіння промисловості, комунікацій з Верховною Радою, що не запрацювали механізми підтримки інвесторів.

Нардепам пропонують наголошувати на тому, що деякі міністри не впоралися зі своїми обов’язками.

Серед силових відомств значну увагу приділяють Офісу генпрокурора та НАБУ, які “не діють відповідно до запиту суспільства на справедливість”.