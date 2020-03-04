4 березня Верховна Рада позачергово засідатиме у парламенті. Нардепи заслухають звіт про діяльність правоохоронних органів та розглянуть зміни до низки законопроектів. Зокрема, підніматиметься питання роботи Кабінету міністрів на предмет зміни кадрів для підсилення ефективності уряду.

29 лютого президент України звернувся до Верховної ради України щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання.

На позачерговому засіданні запланований розгляд таких пунктів:

допуск підрозділів ЗС інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях;

набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ;

ратифікація Рамкового договору між урядом України та урядом Французської Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України;

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ухваленням Закону України Про запобігання корупції;

про Кабінет Міністрів України;

про діяльність МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.

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Засідання Верховної Ради 9 скликання 04.03.2020 – порядок денний

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Парламент збереться на вимогу президента 4 березня о 16.00.