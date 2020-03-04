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Факти / Україна

Скалецька успадкувала уламки медичної системи – Зеленський

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька виявила сміливість, залишившись з людьми в обсервації у Нових Санжарах, заявив президент Володимир Зеленський час позачергового засідання Верховної Ради перед відставкою уряд.

За його словами, міністру лишилися у спадок уламками медичної системи, визнавши, що складно підняти на ноги пацієнта, якому довгі роки замість нормального лікування давали чай з ромашкою.

– Я дякую їй за сміливість, але у нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією. Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня, – наголосив він.

Він нагадав, що ледь не щодня відбуваються протести у різних медзакладах, бо люди бояться закриття лікарень та звільнень.

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– Є великі питання щодо тарифів, медичного обладнання та дуже велике питання до кадрів. Чи не здається, що з таким підходом реформа летить у стіну, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України підтримала заяву провідставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

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