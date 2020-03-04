Скалецкая унаследовала обломки медицинской системы – Зеленский

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проявила смелость, оставшись с людьми в обсервации в Новых Санжарах, заявил президент Владимир Зеленский время внеочередного заседания Верховной Рады перед отставкой правительства.

По его словам, министру остались в наследство обломками медицинской системы, признав, что сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального лечения давали чай с ромашкой.

– Я благодарен ей за смелость, но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля, – подчеркнул он.

Он напомнил, что едва не каждый день происходят протесты в разных медучреждениях, потому что люди боятся закрытия больниц и увольнений.

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– Есть большие вопросы по тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос к кадрам. Не кажется ли, что с таким подходом реформа летит в стену, – отметил Зеленский.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.