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Факти / Україна / Суспільство

Питання продажу землі іноземцям потрібно вирішувати на референдумі – Шмигаль

Питання продажу землі іноземцям потрібно вирішувати на референдумі, а ринок землі повинен бути відкритий, передусім, для українців.

Про це в ефірі програми Право на владу заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Я прихильник того, щоб був цивілізований ринок землі, який дав би поштовх фермерству, розвитку економіки в Україні. Питання можливості продажу землі іноземцям або іноземним компаніям має вирішуватися лише на всеукраїнському референдумі, – сказав він.

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Денис Шмигаль нагадав, що закон про ринок землі дає право українцям користуватися землею.

Він зазначив, що кожен українець має мати право продати за ринковою ціною, а не за копійки, свою землю, яка йому належить на правах приватної власності.

Нагадаємо, раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що закон про ринок землі можуть ухвалити в середині квітня.

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