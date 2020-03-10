АМКУ чекає на зниження цін на бензин після обвалу вартості нафти

Антимонопольний комітет України стежитиме за динамікою цін на ринку роздрібної торгівлі пальним після обвалу цін на нафту на світовому ринку.
У відомстві зазначають, що на ціну не лише на сиру нафту, але й на великий опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння.
Адже рівень роздрібних цін повинен корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їхнє формування.
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Але у АМКУ звертають увагу на те, що очікувати на стрімке падіння цін на АЗС не доводиться.
Однак і практика негайного підвищення цін на бензин у випадку подорожчання нафти і дуже повільного зниження цін після здешевлення сировини теж має місце.
Нагадаємо, 9 березня вартість нафти марки Brent впала більш ніж на 30%.
Джерело: АМКУ
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