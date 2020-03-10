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Факты / Украина

АМКУ ждет снижения цен на бензин после обвала стоимости нефти

Антимонопольный комитет Украины будет следить за динамикой цен на рынке розничной торговли топливом после обвала цен на нефть на мировом рынке.

В ведомстве отмечают, что цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение.

Ведь уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование.

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Но в АМКУ обращают внимание на то, что ожидать стремительного падения цен на АЗС не приходится.

Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место быть.

Напомним, 9 марта стоимость нефти марки Brent упала более чем на 30%.

Источник: АМКУ

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