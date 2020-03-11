Консультативна рада та обмін полоненими – як пройшла зустріч ТКГ у Мінську

У Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

На ньому були присутні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

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За результатами зустрічі сторонам вдалося досягти низки домовленостей. Зокрема:

Обмін утримуваними особами: представити списки осіб, які підлягають взаємному звільненню. Також представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Розведення сил і засобів.

Одночасне відкриття КПВВ у населених пунктах Золоте та Щастя.

Запровадження Консультативної ради.

Підписати рішення ТКГ щодо запровадження Консультативної ради у складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі.

Раніше Україна на зустрічі Тристоронньої контактної групи закликала Росію встановити необхідні засоби контролю за епідеміологічною безпекою на лінії розмежування у зв’язку із загрозою поширення нового коронавірусу.