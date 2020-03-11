Уряд заборонив експорт медичних масок

Кабінет міністрів обмежив експорт медичних рукавичок, масок та лабораторних костюмів до 1 червня 2020 року.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки і сільського господарства України Тарас Качка.

За його словами, це обмеження викликано виключно заходами безпеки і запобігання поширенню коронавірусу на території України.

Забороні експорту підлягають:

лабораторні костюми,

рукавички медичні нестерильні,

рукавички з нітрилу,

халати ізоляційні медичні одноразові,

маски медичні,

окуляри захисні,

респіратори класу захисту не нижче FFP2.

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– Ми усвідомлюємо, що заходи безпеки можуть нести негативні економічні наслідки. Сподіваємося, що спільними зусиллями подолаємо всі ризики і зможемо зняти цю заборону раніше встановленого терміну, – говорить Качка.

Кабінет міністрів ввів сьогодні карантин по всій території України.

Із бюджету виділили 100 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.