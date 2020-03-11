Українець намагався вивезти в Польщу 10,5 тис. медичних масок

Понад 10,5 тис. медичних масок намагався вивезти до Польщі українець через пункт пропуску Устилуг на Волині. Контрабанду знайшли у подвійному днищі багажного відділення іномарки. Там виявили два спеціально облаштовані сховища. Товар та автомобіль вилучили.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили понад 3,5 тис. медичних масок поблизу кордону з Румунією. Їх незаконно намагалися переправити через ділянку зеленого кордону.

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