В Україні не буде обмежень роботи громадського і залізничного транспорту під час карантину – Криклій

Обмежень щодо роботи громадського транспорту у містах, автомобільного та залізничного транспорту після запровадження карантину в Україні не встановлюється.

На пунктах пропуску на державному кордоні здійснюється температурний скринінг. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також зазначив, що підготовка та відправлення пасажирських потягів відбувається відповідно до технологічного процесу та згідно з розкладом руху. Усі потяги проходитимуть додаткову санітарну обробку.

Владислав Криклій запевнив, що Укрзалізниця укомплектована засобами індивідуального захисту, підготовлені спеціальні приміщення на вокзалах у разі виявлення осіб із симптомами респіраторних захворювань з метою перевірки підозри на коронавірус.

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Міністр додав, що аеропорти України працюють у штатному режимі, введено посилений режим дезінфекції.

Аеропорт Бориспіль закупить оптичні системи оцінки інфрачервоного випромінювання для попереднього контролю стану здоров’я пасажирів, які прилітають з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом.

Укрпошта також продовжить доставляти пенсії та виплати в штатному режимі.

Нагадаємо, в Україні з 12 березня запроваджують карантин. Серед іншого він передбачає обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб, заборону експорту товарів протиепідеміологічного призначення, виділення 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту.