В Украине не будет ограничений работы общественного и железнодорожного транспорта во время карантина — Криклий

Ограничения по работе общественного транспорта в городах, автомобильного и железнодорожного транспорта с введением карантина в Украине не устанавливаются.

На пунктах пропуска на государственной границе осуществляется температурный скрининг. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также отметил, что подготовка и отправлению пассажирских поездов осуществляется в соответствии с технологическим процессом и согласно расписанию движения. Все поезда будут проходить дополнительную санитарную обработку.

Владислав Криклий заверил, что Укрзализныця укомплектована средствами индивидуальной защиты, подготовлены специальные помещения на вокзалах в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус.

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Министр добавил, что аэропорты Украины работают в штатном режиме, введен усиленный режим дезинфекции.

Аэропорт Борисполь закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Укрпочта также продолжит доставлять пенсии и выплаты в штатном режиме.

Напомним, в Украине с 12 марта вводят карантин. Среди прочего он предусматривает ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более лиц, запрет экспорта товаров противоэпидемического назначения, выделение 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты.