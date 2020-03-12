Опалювальний сезон в Україні щороку закінчується у середині квітня. Зазвичай, до 15 квітня опалення вже вимикають.

Але ця дата може змінюватися, оскільки тривалість опалювального сезону залежить температури повітря. Якщо середньодобова температура впродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8°C, то опалення можна вимикати.

Крім того, у Нафтогазі повідомили, що опалення у деяких регіонах можуть вимкнути раніше через заборгованість. Ризик припинення газопостачання з 1 березня 2020 року існує для 52 виробників тепла.

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Нафтогаз попередив, що боржники повинні заплатити понад 392,8 млн грн і оприлюднив список областей, які можуть залишитися без тепла раніше. До них належать:

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Київська;

Луганська;

Миколаївська;

Одеська;

Полтавська;

Рівненська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька.

Але, законом передбачені випадки, коли споживачі можуть не платити за комуналку. Наприклад, якщо вам увімкнули тепло пізніше або раніше встановленого терміну або якщо були перерви в подаванні тепла, які перевищують 12 годин на добу один раз на місяць.

Крім того, за опалення можна не платити, якщо фактична температура в квартирі не відповідає нормам.