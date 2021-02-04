Як розрахувати вартість опалення 2021

Як формується тариф на опалення і як розрахувати його вартість – всю необхідну інформацію зібрали Факти ICTV.

Розрахунок вартості

Обсяг спожитого тепла нараховують трьома способами:

за приладом обліку (будинковий або індивідуальний);

згідно з нормами споживання (якщо лічильник відсутній);

У будинках, де встановлено лічильник, оплата розраховується наступним чином: шляхом множення затвердженої в тарифі НКРЕКП вартості однієї гігакалорії тепла на кількість гігакалорій, які спожила квартира (вартість гігакалорій * кількість гігакалорій).

Проте перед цим загальна кількість спожитого тепла у будинку ділиться на загальну площу квартир і множиться на площу вашого житла (якщо йдеться про багатоквартирний будинок).

Інформація про ціну гігакалорії та нормативи нарахування подається на сайті постачальника тепла.

Наприклад, кількість Гкал, яка була витрачена на опалення мешканців будинку, складала 119,13869 Гкал. Опалювальна площа на мешканців будинку складає 4822,07 кв.м.

Розрахунок виглядатиме так:

119,13869 Гкал / 4822,07 кв.м. = 0,02470 Гкал/кв.м. * 65,45 кв.м. (опалювальна площа квартири) = 1,61707 Гкал. * 1 616,48 грн. (тариф у Києві) = 2 613, 96 грн.

У будинках, де лічильник не встановлено – площа (кв. м) * тариф * коефіцієнт (містить середньомісячну температуру і фактичну кількість днів надання послуги).

Якщо ви не хочете самостійно розраховувати вартість опалення, то можете скористатися онлайн-калькулятором.

Він допоможе дізнатися приблизну суму в платіжці, якщо у вас є показання лічильника.

Кому надають пільги?

Пільгами при оплаті за теплову енергію серед населення користуються:

учасники бойових дій, ветерани АТО;

родичі загиблого під час бойових дій;

інваліди війни;

постраждалі внаслідок катастрофи на ЧАЕС (1 і 2 категорія);

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, пожежної охорони;

багатодітні сім’ї і дитячі будинки.

Якщо в квартирі проживає дві особи, одна з яких пільговик, то пільгову кваліфікацію застосують тільки до половини спожитої теплоенергії.

Як платити за опалення за субсидією?

За наявності у вас субсидії на опалення, ви зобов’язані щомісячно сплачувати вартість фактично використаної послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії.

Після призначення субсидії ви отримуватимете повідомлення, в якому вказуватиметься сума до сплати. Зазвичай, у ньому також вказують і розмір наданої субсидії.

Якщо розрахунки не збігаються з квитанцією?

Якщо ваші розрахунки по сплаті за опалення не збігаються з тим, що написано у квитанції, то потрібно звернутися до постачальника тепла за поясненнями.

Якщо він не може чітко пояснити та обґрунтувати нарахування у вашому рахунку за тепло, або надає послуги неналежної якості, телефонуйте на урядову гарячу лінію за номером 15-45 та залишайте скаргу, яку опрацює НКРЕКП.

Вам також можуть перерахувати надання послуги у таких випадках:

якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився;

за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць);

у разі невідповідності фактичної температури в житлових приміщеннях нормативній.

Перерахунок виконується лише за умови відсутності квартирних та будинкових лічильників тепла.

Формування тарифів

Формування тарифів відбувається в кілька етапів. На першому етапі узгоджуються показники з місцевими органами самоврядування:

планові обсяги виробництва, транспортування та споживання теплової енергії;

узгодження норм витрачання паливно-енергетичних ресурсів;

затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, в тому числі і в розрізі теплопостачання;

затвердження температурного графіка тепломереж;

визначення орендної плати, заробітної плати, штатного розкладу комунальних підприємств;

Після цього, компанії, які отримали ліцензію на постачання тепла, проводять розрахунки. Керуються вони при цьому законом України про житлово-комунальні послуги.

На останньому етапі розрахунки надають Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, яка їх розглядає і затверджує.

Тарифи на опалення варіюються залежно від регіону країни. Подивитися їх можна на сайті НКРЕКП.

Напередодні у комісії, яка займається питаннями регулювання тарифів повідомили, що до кінця сезону ціни на опалення і гарячу воду не підвищуватимуться.

Але можливе зростання тарифів на холодну воду, через те, що на них впливає собівартість електроенергії, яка у січні цього року здорожчала.