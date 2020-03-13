Кабмін підтримав ліквідацію ДАБІ – що буде замість неї

Кабінет міністрів України на виїзному засіданні підтримав ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Перехідний період ліквідації відомства триватиме від двох до трьох місяців.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що замість інспекції запровадять нову систему на основі прозорих та чітких правил гри.

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Зокрема, замість ДАБІ пропонується створити:

державну сервісну службу містобудування, яка виконуватиме реєстраційні функції в галузі будівництва;

державне агентство техрегулювання. Це те агентство, яке стане локомотивом технічного регулювання в Україні щодо параметральної системи;

державну інспекцію містобудування, яка залишить за собою функцію нагляду та контролю в будівництві.

Нагадаємо, раніше під час виїзного засідання уряду президент Володимир Зеленський повідомив про ліквідацію ДАБІ.