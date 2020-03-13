PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський оголосив про ліквідацію ДАБІ

Президент Володимир Зеленський повідомив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це глава держави повідомив під час виїзного позачергового засідання Кабінету міністрів.

– Скажу зараз три слова, на які чекав весь чесний будівельний бізнес України – ми ліквідуємо ДАБІ.

Володимир Зеленський зауважив, що завдяки такому рішеню, процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка