SkyUp выполнит специальный рейс в Венецию, чтобы эвакуировать украинцев

15 марта в 16.00 самолет авиакомпании SkyUp вылетел в Италию, чтобы из Венеции эвакуировать украинцев, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Это первый борт, который осуществляет эвакуацию граждан, которые не могут вернуться домой из-за карантина.

Самолет UR-SQD, Boeing 737 — 700, рассчитанный на 149 пассажиров, однако эвакуируют всего 95 человек.

На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило Министерство здравоохранения.

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По прибытии в Украину все эвакуированы пассажиры обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию.

Экипаж не выходит из самолета в зону карантина, поэтому нет оснований осуществлять для них самоизоляцию.

На борту будет проведена дезинфекция и уборка по технологии, определенной аэропортом. После обработки самолет проветрят и выполнят его генеральную уборку.

Напомним, в Украине зафиксированы три случая инфицирования коронавирусом. Для недопущения распространения вируса с 12 марта в Украине введен карантин.

Источник: SkyUp