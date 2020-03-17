17 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала кандидатуру Ірини Венедіктової на пост генерального прокурора України.

За проголосувало 269 депутатів. Не підтримали призначення депутати фракцій Європейська солідарність та Голос.

До цього Ірина Венедіктова три місяці була в.о. глави Державного бюро розслідувань.

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Новообрана генпрокурор подякувала президенту та депутатам за довіру та пообіцяла не продавати та не зливати гучні справи.

– Першочергово ми займемось аудитом усіх справ та кримінальних проваджень, що стоять на місці.

Генпрокурор Ірина Венедіктова відповіла на запитання народних депутатів. Вона заявила, що підтримує відміну закону про амністію учасників Майдану.

– Політичних переслідувань в Україні немає. А злодії будуть сидіти в тюрмі.

Нагадаємо, на посаді очільника Офісу генпрокурора Венедіктова замінила Руслана Рябошапку, за звільнення якого Верховна Рада проголосувала 5 березня.