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Факти / Україна / Суспільство

У Києві закрили ринки і ярмарки на час карантину

У Києві для запобігання поширення коронавірусу оголосили карантин.

Тимчасово також припинено роботу ринків і ярмарків і обмежена робота всіх торгових закладів, крім продуктових магазинів і аптек.

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Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

– З 17 березня тимчасово призупинено роботу комунальних ринків: Бессарабський ринок, Володимирський ринок, Житній ринок.

Також Департамент промисловості та розвитку підприємництва своїм наказом зупиняє проведення сезонних і традиційних сільськогосподарських ярмарків, – повідомив заступник голови КМДА.

Раніше Факти ICTV писали, що Рада ухвалила закон щодо боротьби з коронавірусом.

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