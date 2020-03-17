У Києві для запобігання поширення коронавірусу оголосили карантин.

Тимчасово також припинено роботу ринків і ярмарків і обмежена робота всіх торгових закладів, крім продуктових магазинів і аптек.

Читайте: У Чернівцях померла жінка з підозрою на коронавірус

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

– З 17 березня тимчасово призупинено роботу комунальних ринків: Бессарабський ринок, Володимирський ринок, Житній ринок. Також Департамент промисловості та розвитку підприємництва своїм наказом зупиняє проведення сезонних і традиційних сільськогосподарських ярмарків, – повідомив заступник голови КМДА.

Раніше Факти ICTV писали, що Рада ухвалила закон щодо боротьби з коронавірусом.