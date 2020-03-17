Станом на 17 березня в світі інфіковано коронавірусом 182 405 осіб. Вилікуватися від хвороби вдалося 79 433 пацієнтам. Карта поширення коронавірусу показує останні дані.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – 81 049 осіб. В Італії інфікувалися 27 980 осіб, а померло – 2 158.

Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом займає Іран. Загальна кількість хворих в країні становить 14 991.

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Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки Covid-19. В Чернівецькій області – чотири випадки, Київській – два та в Житомирській – один (один летальний).

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернівецькій та Житомирській областях запроваджується режим надзвичайної ситуації.