Обов’язкову верифікацію переселенців тимчасово скасували – що буде з виплатами

Верховна Рада тимчасово на період карантину скасувала обов‘язкову верифікацію для вимушено переміщених осіб.

Переселенцям Донбасу, які під час карантину не пройдуть фізичну ідентифікацію в Ощадбанку, не зупинять соціальні виплати.

Про це сказав міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.

– Ми розуміємо, що це здебільшого пенсіонери, які є у групі ризику і є найбільш вразливими до коронавірусу. Людям не треба робити ніяких додаткових дій, пенсії і соціальна допомога будуть нараховуватись автоматично і в повному обсязі, ці кошти можна буде вільно отримати після закінчення карантину, або ж користуватися банківською карткою – безготівковими коштами, банківські карти в жодному разі не блокуватимуться, – підкреслив Резніков.

Він зазначив, що обмеження пересувань – це критично необхідний, вимушений і тимчасовий захід.

– Саме задля реалізації права на життя і зниження ризику його втрати запроваджено тимчасове обмеження пропуску через КПВВ. Досвід Китаю свідчить, що здолати епідемію вдалося тільки завдяки жорстким обмеженням на пересування і прямі контакти, – сказав віце-прем‘єр.

Обмеження стосуються не тільки КПВВ, окупованих територій і ВПО.

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17 березня Верховна Рада України ухвалила низку законів, які стосуються карантину в Україні. Зокрема закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

Нагадаємо, з 12 березня по всій Україні почався карантин у зв’язку з розповсюдженням у світі коронавірусу. Так, усі навчальні заклади, включно з приватними, закрили на три тижні, до 3 квітня. Також в країні обмежили масові зібрання понад 200 людей.

З 16 березня Україна на два тижні закриває кордон для іноземних громадян, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Наразі відомо про 7 випадків інфікування коронавірусом в Україні: 4 випадки в Чернівецькій області, 1 в Житомирській (летальний), 2 у Києві.

Джерело: МінТОТ