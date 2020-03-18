Приватбанк призупинив обмін готівкової валюти: як купити та продати долари

Приватбанк перевів всі валютообмінні операції в онлайн на період припинення міжнародного авіасполучення у зв’язку з пандемією коронавірусу.

– З 18 березня Приватбанк буде проводити валютообмінні операції для клієнтів фізосіб у безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб-версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування, – заявили у прес-службі банку.

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Зазначається, що власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, зможуть без обмежень отримати готівкову валюту в касах банку за попереднім замовленням.

Раніше обмін валют готівкою та видання доларів з клієнтських рахунків закрив Альфа-Банк.

Раніше Факти ICTV писали, що 17 березня зросла вартість долара в обмінних пунктах. За три години американська валюта подорожчала майже на 2 грн.