Національний банк України на 18 березня встановив курс долара на рівні 27,05 грн. Але в обмінниках продовжує триматись на рівні 28-29 грн.
В обмінних пунктах долар купують по 28,20 грн. Продають його по 29 грн.
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Курс долара в обмінниках тримається на позначці 29 грн / 2 фотографии
У банках викуповують долари за 26,90 грн а продають дещо дешевше – 28,10 грн.
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За євро пропонують 29,83 грн. Продають по 30,70 грн.
Нагадаємо, ближче до обіду 17 березня зросла вартість долара в обмінних пунктах. За три години американська валюта подорожчала майже на 2 грн.
Джерело: finance.ua
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