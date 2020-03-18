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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара в обмінниках тримається на позначці 29 грн

Національний банк України на 18 березня встановив курс долара на рівні 27,05 грн. Але в обмінниках продовжує триматись на рівні 28-29 грн.

В обмінних пунктах долар купують по 28,20 грн. Продають його по 29 грн.

Курс долара в обмінниках тримається на позначці 29 грн / 2 фотографии

У банках викуповують долари за 26,90 грн а продають дещо дешевше – 28,10 грн.

Читайте: Долар здорожчав на 50 копійок: курс валют на 18 березня

За євро пропонують 29,83 грн. Продають по 30,70 грн.

Нагадаємо, ближче до обіду 17 березня зросла вартість долара в обмінних пунктах. За три години американська валюта подорожчала майже на 2 грн.

Джерело: finance.ua

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