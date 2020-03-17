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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В обмінниках Києва курс долара за три години підскочив до 29,5 грн

НБУ знизив курс долара відносно гривні до 27,03 грн за $1. У той же самий час в київських обмінниках курс продовжує рости.

Обмінні пункти ближче до обіду 17 березня оновили вартість долара. За три години американська валюта значно підскочила в ціні.

За даними finance.ua, якщо зранку купити долар в обмінних пунктах Києва можна було за 27,90 грн за долар, то ближче до обіду вартість $1 давно перевалила за 28 грн і близиться до 29 чи навіть 30 грн.

Читайте: Курс валют на 17 березня

Курс долара в Україні продовжує зростати - вартість в обмінниках

Нагадаємо, в Національному банку України пояснили різке зростання курсу долара. Нацбанк пояснює це недостатньою кількістю валюти. Ситуація виникла в країні через коронавірус та карантинні заходи.

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