Фонди Олени і Віктора Пінчуків передадуть лікарням 10 апаратів штучної вентиляції легень

Благодійні Фонди Віктора Пінчука та Олени Пінчук передадуть у лікарні країни 10 новітніх апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) у зв‘язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Враховуючи рекомендації Міністерства охорони здоров’я України, по одному апарату надійдуть у лікарні тих областей України, які можуть мати найбільшу потребу, а саме:
- Волинської;
- Донецької;
- Закарпатської;
- Львівської;
- Луганської;
- Одеської;
- Чернівецької.
Три апарати надійдуть до лікарень Києва.
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Спеціальні апарати ШВЛ є ключовим елементом в лікуванні пацієнтів з коронавірусом, що мають важкі ускладнення дихальної системи та потребують госпіталізації.
Медичне обладнання вже перебуває в Україні і найближчими днями буде встановлено в лікарнях.
– Наше завдання сьогодні – максимально допомогти лікарям та створити необхідні умови для того, щоб врятувати якомога більше життів, – коментують Олена та Віктор Пінчук.
Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.
13 березня уЖитомирській області одна жінка померла від коронавірусу.