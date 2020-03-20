Станом на 22.00 20 березня в Україні зафіксували 40 випадків Covid-19, з яких три летальні.

В результаті зараження коронавірусом померли три українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області.

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний);

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);

Київська область – 3 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Івано-Франківська область – 2 випадок ( 1 летальний);

Львівська область – 1 випадок;

Харківська – 1 випадок;

місто Київ – 3 випадки.

Читайте: Симптоми коронавірусу Сovid-19: як виявити хворобу

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 750 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Також Факти ICTV писали, що в Італії вже третя українка померла від пневмонії, спричиненої коронавірусом Covid-19.