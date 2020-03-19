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Факти / Україна / Суспільство

Поліція склала перший адмінпротокол за порушення правил карантину

У Сторожинецькому районі Чернівецької області поліцейські склали перший адмінпротокол на підприємця, який порушуючи правила карантину відмовлявся закривати свій магазин.

Під час рейду в селі Буденець був складений адміністративний протокол на власника магазину будівельних матеріалів.

– Власник був заздалегідь попереджений мобільною групою Сторожинецької РДА та дільничним працівником поліції про недопущення порушень карантину, але свідомо ігнорував їх, – йдеться в повідомленні.

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Тепер власника чекає суд, який і визначить точну суму штрафу – від 17 тис. до 34 тис. грн. згідно ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 17 березня депутати Верховної Ради проголосували за закон щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції.

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом. Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.

Джерело: Сторожинець.Інфо

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