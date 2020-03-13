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Факти / Україна

Важила менше 25 кілограм: у Бучі померла поетеса Інелла Огнєва

Юна українська поетеса Інелла Огнєва померла від невиліковної хвороби. Дівчині був лише 21 рік.

Про смерть дівчини повідомили на її сторінці у Facebook.

Інелла померла 12 березня у Бучі, де вона і жила.

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У неї була невиліковна хвороба, під час якої організм не засвоює корисні речовини.

Останнім часом вона важила менше 25 кілограмів. Лікарі до кінця боролися за життя поетеси.

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