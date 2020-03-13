Юна українська поетеса Інелла Огнєва померла від невиліковної хвороби. Дівчині був лише 21 рік.
Про смерть дівчини повідомили на її сторінці у Facebook.
Інелла померла 12 березня у Бучі, де вона і жила.
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У неї була невиліковна хвороба, під час якої організм не засвоює корисні речовини.
Останнім часом вона важила менше 25 кілограмів. Лікарі до кінця боролися за життя поетеси.
Нещодавно Факти ICTV писали, що у Москві в одній з квартир знайшли тіла 27-річного українського гросмейстера Станіслава Богдановича та 18-річної шахістки Олександри Вернигори.
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