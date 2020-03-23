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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Києві закривається 40 відділень Ощадбанку у зв’язку з карантином

Ощадбанк тимчасово зупиняє роботу низки відділень через карантин.

Як запевняють у банку, всі операції, які можна здійснювати у відділеннях, дублює сервіс Ощад 24/7, а основні послуги для клієнтів-підприємців наявні в системі CorpLight.

– Основні відділення банку працюватимуть, але можливі зміни в їх графіку роботи – скорочення часу роботи відділень, встановлення різного часу для обслуговування людей старшого віку та інших категорій клієнтів, перерви на санітарну годину.

Інші відділення тимчасово призупинять роботу, – зазначають у банку.

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У Києві зупинили роботу 40 відділень із майже 200. Щоб перевірити, чи працює ваше віддалення перейдіть за посиланням.

До слова, з травня пенсіонери старше 80 років отримають щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 500 грн.

Джерело: Ощадбанк 

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