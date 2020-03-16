Пенсії та соцвиплати під час карантину виплачуватимуть вчасно

Міністерство соціальної політики закликає громадян не йти у відділення банків та на пошту, аби оплачувати рахунки.

Про це повідомили на спільному брифінгу представників МОЗ, Мінсоцполітики, митної служби і ДПСУ щодо заходів з протидії поширення коронавірусної інфекції.

У відомстві рекомендують не створювати черг та платити за все онлайн.

– Пенсії і соціальна допомога виплачуватимуться вчасно, – наголошують у міністерстві.

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Самотнім громадянам похилого віку сплатити рахунки допоможуть соціальні працівники.

Нагадаємо, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. Водночас громадянам України рекомендують обмежити поїздки за кордон, якщо є така можливість.