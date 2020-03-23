Курс валют в обмінниках: гривня зміцнилась на 10 копійок

У валютних обмінних пунктах України та на ”чорному ринку” тиждень почався із зниження вартості долара до гривні.

В обід 23 березня в обмінниках купують долар за 28,10 грн, а продають по 28,20 грн.

Купівля одного євро обійдеться в 29,62 грн, а продаж – 30,10 грн.

На ”чорному ринку” середній курс покупки долара тримається на рівні 27,85 грн, а продажу – 28,16 грн.

Курс євро при покупці – 29,36 грн, продаж – 29,87 грн.

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У банках поки залишили курс, який дає Національний банк – 27,74 грн до долару і 29,64 грн до євро.

До слова, Приватбанк перевів всі валютні операції в онлайн на період карантину в Україні.

Клієнти банку можуть міняти долари та євро через мобільний банк Privat24, веб-версію Privat24 або мережу терміналів самообслуговування.

Дані: finance.ua