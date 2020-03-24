PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Карантин: куди телефонувати у разі проблем і номери колл-центрів

Колл-центри з питань коронавірусу та карантину працюють у 24 областях України та в Києві.

На гарячу лінію можна безкоштовно зателефонувати у будь-який час доби і повідомити про ситуації, пов’язані з порушенням карантинних заходів.

Факти ICTV зібрали для вас номери всіх колл-центрів України.

Читайте: Пандемія коронавірусу: чи готова Україна до найгіршого сценарію

Номери гарячих ліній з питань коронавірусу

Нагадаємо, станом на 24 березня у Житомирі зафіксували три випадки захворювання на коронавірус, в Україні нараховується 97 хворих на Covid-19.

Лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходить 21 громадянин України.

Нині режим надзвичайної ситуації встановлено в 11 областях.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка