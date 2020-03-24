Колл-центри з питань коронавірусу та карантину працюють у 24 областях України та в Києві.

На гарячу лінію можна безкоштовно зателефонувати у будь-який час доби і повідомити про ситуації, пов’язані з порушенням карантинних заходів.

Факти ICTV зібрали для вас номери всіх колл-центрів України.

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Нагадаємо, станом на 24 березня у Житомирі зафіксували три випадки захворювання на коронавірус, в Україні нараховується 97 хворих на Covid-19.

Лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходить 21 громадянин України.

Нині режим надзвичайної ситуації встановлено в 11 областях.