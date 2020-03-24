Попит на валюту падає: у Нацбанку назвали причину

23 березня Національний банк продав з резервів $50 млн для згладжування надмірних коливань на валютному ринку.
Це вдвічі менше, ніж було два минулих тижні, коли НБУ продавав по $100-300 млн щодня.
У НБУ відзначають, що інтенсивність коливань ослабла і ринок виглядає більш збалансованим.
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Також в останні дні спостерігається збільшення кількості продавців валюти на міжбанку і падіння попиту в українців.
– Останніми днями купували валюти стільки ж, скільки і продавали, – повідомили в Нацбанку.
До слова, Національний банк України заборонив банкам вводити будь-які обмеження по депозитах, в яких закінчився термін. Це стосується як гривневих, так і доларових вкладів.
Фото: Dreamstime
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