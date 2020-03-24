Спрос на валюту падает: в Нацбанке назвали причину

23 марта Национальный банк продал из резервов $50 млн для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

Это вдвое меньше, чем было две прошлых недели, когда НБУ продавал по $100-300 млн в день.

В НБУ отмечают, что интенсивность колебаний ослабла и рынок выглядит более сбалансированным.

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Также в последние дни наблюдается увеличение количества продавцов валюты на межбанке и падения спроса в украинцев.

— В последние дни покупали валюты столько же, сколько и продавали, — сообщили в Нацбанке.

К слову, Национальный банк Украины запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, у которых закончился срок. Это касается как гривневых, так и долларовых вкладов.

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