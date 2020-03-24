Спрос на валюту падает: в Нацбанке назвали причину

23 марта Национальный банк продал из резервов $50 млн для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.
Это вдвое меньше, чем было две прошлых недели, когда НБУ продавал по $100-300 млн в день.
В НБУ отмечают, что интенсивность колебаний ослабла и рынок выглядит более сбалансированным.
Читайте: Доллар снова вырос: курс валют на 24 марта
Также в последние дни наблюдается увеличение количества продавцов валюты на межбанке и падения спроса в украинцев.
— В последние дни покупали валюты столько же, сколько и продавали, — сообщили в Нацбанке.
К слову, Национальный банк Украины запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, у которых закончился срок. Это касается как гривневых, так и долларовых вкладов.
Фото: Dreamstime
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==