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Факти / Україна

Цього тижня немає потреби запроваджувати надзвичайний стан в Україні – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього тижня в Україні немає потреби вводити надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

Прем’єр зазначив, що в Україні ситуація з коронавірусом помірна, але ніхто не застрахований від іншого розвитку подій.

– На цей момент немає необхідності вводити надзвичайний стан в Україні. Надзвичайний стан вводиться тоді, коли є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу в Україні досить помірний в порівнянні з більшістю країн Європи, – заявив Шмигаль в ефірі Свободи слова.

Читайте: Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану

За його словами, надзвичайний стан – це окреме рішення Кабміну, яке виноситься на розгляд президенту, а потім його має ухвалити парламент.

Раніше Факти ICTV писали, що обласна комісія ТЕБ та НС Львівської ОДА ухвалила рішення про оголошення надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня.

Нині режим надзвичайної ситуації встановлено вже у 11 областях.

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