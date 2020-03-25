Коли закінчиться карантин в Україні

Карантин в Україні через коронавірус продовжили ще на 30 днів, тому він офіційно триватиме до 24 квітня.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабінету міністрів.

Крім того, передбачається, що карантин можуть як ще продовжити, так і припинити раніше визначеного терміну.

– Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в Україні на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року. Тобто надзвичайна ситуація і карантин діють до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого продовження згідно з чинним законодавством або, якщо впораємося і подолаємо цю ситуацію раніше, тоді окремо ухвалюватимемо рішення на засіданні Кабінету міністрів, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, карантин в Україні офіційно запровадили 12 березня. Він повинен був тривати до 3 квітня. Однак через збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні його вирішили продовжити.

Відповідно до вимог карантину, громадяни мають залишатися вдома і виходити лише за потреби, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції. Зважаючи на це, частина роботодавців перевела працівників на віддалений режим роботи.

Крім того, в Україні на карантин закриті усі навчальні заклади, у ВНЗ запроваджене дистанційне навчання, не працюють ТРЦ, розважальні об’єкти, заклади харчування, скасовані всі масові заходи.

У Києві, Дніпрі і Харкові не працює метрополітен.

У столиці навіть діє низка обмежень щодо перебування у магазинах та аптеках, у яких не має бути більше одієї людини на 10 квадратних метрів.

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