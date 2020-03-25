Як оформити муніципальну няню: що потрібно і куди звертатися

Що таке послуга Муніципальна няня?
Муніципальна няня України – це соціальна програма держави, за допомогою якої уряд упродовж трьох років частково відшкодовує батькам послуги няні, яка доглядає дітей віком до шести років.
Чому Муніципальна няня – це вигідно?
Для няні:
Офіційність – це головне гасло. Батьки та доглядальниця укладають трудовий договір, за допомогою якого людина, яка надає послуги, має право на субсидії та їй враховується трудовий стаж. Також договір захищає працівника перед законом.
Для батьків:
- Держава частково оплачує няню для вашої дитини, що дозволить не тільки зекономити ваші гроші, але й дорогоцінний час.
- Безпека — співпраця за офіційним договором, де ви прописуєте всі вимоги, що вигідні обом сторонам, та маєте захист і юридичний вплив з боку закону.
- Декретні виплати та відпустка з догляду за дитиною не впливають на розмір грошової компенсації. Інші соціальні виплати родині теж залишаються.
- Відшкодування здійснюється на кожну дитину окремо.
Хто може взяти участь в програмі Муніципальна няня?
Батьки чи опікуни, які мають дітей до шести років, мають право скористатись послугою, але обов’язковим є укладання трудового договору, який забезпечить офіційність.
НЕ можуть скористатись Муніципальною нянею ті, хто працює вихователями дитячих садочків.
Який розмір компенсації за програмою Муніципальна няня?
Розмір компенсації залежить тільки від розміру прожиткового мінімуму. У 2020 році грошова виплата становить 1 779,00 грн, і відшкодування здійснюється на кожну дитину окремо.
Скільки коштує оформлення?
Послуга Муніципальна няня – безкоштовна.
Які документи потрібні для оформлення?
- паспорт з усіма даними та ідентифікаційний код (оригінал та копія);
- свідоцтво про народження дитини (оригінал та копія);
- документ, що посвідчує проживання на території України – для іноземців;
- рішення про встановлення опіки над дитиною – для названих батьків (оригінал та копія);
- заява про надання компенсації послуги Муніципальна няня та перерахування коштів повинна складатись з двох частин (зразок заяви надають у відділенні управління соціального захисту населення);
- договір, укладений між батьками та нянею (оригінал та копія);
- документ, що підтверджує оплату послуги няні — чек, квитанція тощо (копія).
Як отримати послугу?
Всі необхідні документи ви можете подати через офіційний веб-сайт – gov.ua.
Якщо ви оформили всі документи та подали їх, то результат в рішенні про призначення компенсації ви отримаєте протягом 10-и робочих днів із дати надходження документів. А встановлення суми грошової компенсації здійснюється протягом трьох робочих днів після ухвалення цього рішення.