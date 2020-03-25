Як оформити муніципальну няню: що потрібно і куди звертатися

Батьки чи опікуни, які мають дітей до шести років, мають право скористатись послугою, але обов’язковим є укладання трудового договору, який забезпечить офіційність.

НЕ можуть скористатись Муніципальною нянею ті, хто працює вихователями дитячих садочків.