Постанову КМУ від 25 березня 2020 року №239 щодо продовження карантину через поширення коронавірусу оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом передбачено запровадження надзвичайної ситуації на всій території України та продовження карантину до 24 квітня.

До цього режим надзвичайної ситуації був введений у Київській, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Донецькій, Тернопільській, Черкаській, Запорізькій областях та у Києві.

Постанова КМУ про карантин

Нагадаємо, уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усіх областях та продовжив карантин в Україні до 24 квітня.

Станом на 10.00 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, з яких є п’ять летальних. Один пацієнт повністю одужав.

Усього коронавірус виявлено у 15 областях та у місті Київ.