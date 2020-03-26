Постановление КМУ от 25 марта 2020 года №239 о продлении карантина из-за распространения коронавируса обнародовано на Правительственном портале.

Документом предусмотрено введение чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продление карантина до 24 апреля.

До этого режим чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской, Запорожской областях и в Киеве.

Постанова КМУ про карантин

Напомним, правительство ввело чрезвычайную ситуацию во всей областях и продлило карантин в Украине до 24 апреля.

Напомним, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. Один пациент полностью выздоровел. Всего коронавирус обнаружили в 15 областях и в городе Киев.