Падіння економіки України через кризу буде на рівні інших країн – НБУ

Економіка України краще готова до кризи, ніж було 10 років тому.

Про це заявив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб.

– Навіть якщо ми будемо бачити кризову ситуацію, вона не буде гіршою, ніж в інших країнах, – сказав Сологуб.

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Під час кризи 2009 року, ВВП України знизився на 15%, тоді як Польща показала позитивну динаміку зростання, а країни єврозони – падіння на 3%.

– У співпраці з МВФ ми не бачимо таких катастрофічних сценаріїв, коли Україні буде набагато гірше в порівнянні з іншими, – додав представник Нацбанку.

НБУ працює з урядом для прогнозу макроекономічної картини, хоча в даній ситуації будувати прогнози складно.

На сайті Факти ICTV вийшов матеріал із порадами від українського бізнесмена Василя Хмельницького – як потрібно діяти бізнесу під час карантину.

Головна порада від бізнесмена – зрізати зайві витрати на транспорт та оренду, але зберігати команду.